مخرج فيلم "Titanic" يشيد بفيلم "Emilia Perez"

كتب- مروان الطيب:

أشاد المخرج الحائز على جائزة الأوسكار، جيمس كاميرون، بفيلم الدراما الفرنسي المرشح لجائزة الأوسكار "Emilia Perez"، الذي كشفت الأكاديمية مؤخرًا عن وصوله للقائمة المختصرة بفئة "أفضل فيلم أجنبي"، قبل الإعلان عن الترشيحات النهائية مطلع شهر يناير 2025.

وحل جيمس كاميرون ضيفًا على أحد اللقاءات التلفزيونية، وأكد أن الفيلم أثار إعجابه وعلق: "ليس مثل أي فيلم آخر تم إنتاجه على الإطلاق، أعتقد أنه جرئ، وله رؤية خاصة، لقد تم تنفيذه بشكل جميل، إنه قطعة جميلة في صناعة الأفلام، زوي سالدانا كانت رائعة".

وعرض فيلم "Emilia Perez" لأول مرة ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي، ورشح لـ 5 جوائز فاز بـ 3 جوائز منها وهم "أفضل ممثلة"، وجائزة "لجنة التحكيم"، وجائزة "أفضل موسيقى تصويرية".

وتدور أحداث فيلم "Emilia Perez" في المكسيك حول محام يتلقى عرضًا غير متوقع لمساعدة زعيم عصابة مخيف على التقاعد من عمله والاختفاء إلى الأبد ليصبح المرأة التي طالما حلم بأن يكونها، وشارك ببطولة الفيلم النجمة العالمية سيلينا جوميز، زوي سالدانا، كارلا صوفيا جاسكون، للمخرج الفرنسي الحائز على جائزة بافتا البريطانية جاك أوديار.

James Cameron says ‘EMILIA PEREZ’ "blew him away."



"It's just not like any other film that's ever been made. I think it's bold, it's daring, it's a vision. It's beautifully executed. It's a beautiful piece of filmmaking. Zoe [Saldaña] is fantastic in it." pic.twitter.com/yAzFjPCrSp