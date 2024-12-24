مخرج "Oppenheimer" يتصدر التريند بعد الكشف عن تفاصيل مشروعه السينمائي الجديد

كتب- مروان الطيب:

تصدر المخرج البريطاني الحائز على جائزة الأوسكار، كريستوفر نولان، محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد ساعات من إعلان "Universal" الشركة المنتجة لفيلمه الجديد عن تفاصيل مشروعه السينمائي المرتقب، وذلك بعد النجاح الكبير لـ آخر أفلامه "Oppenheimer" عام 2023 والذي فاز بفضله على جائزة الأوسكار الأولى له كـ "أفضل مخرج".

وكشفت شركة "Universal" أن الفيلم سيحمل عنوان "The Odyssey" والتي تعتبر من أقدم القصائد التي عرفها التاريخ، وسيتم تصوير الفيلم في جميع أنحاء العالم، من خلال تقنيات جديدة سيتم استخدامها لأول مرة في التصوير.

وقصيدة "Homer’s the Odyssey" هي قصيدة إغريقية تعد من أقدم الأعمال الأدبية التي عثر عليها، وتروي قصة "أوديسيوس"، ملك إيثاكا ورحلته البحرية المميتة التي خاضها بعد انتهاء حرب طروادة.

وتم الكشف مؤخرًا عن الأبطال المنضمين للفيلم وهم آن هاثاواي، توم هولند، زيندايا، تشارليز ثيرون، مات ديمون، لوبيتا نيونجو، وروبرت باتينسون، ومن المقرر عرضه الفيلم تجاريًا بحلول عام 2026.

واكتسح فيلم "Oppenheimer" حفل توزيع جوائز الأوسكار 2024، بـ 7 جوائز هم "أفضل فيلم في العام"، "أفضل مخرج"، "أفضل موسيقى تصويرية"، "أفضل ممثل في دور رئيسي"، "أفضل ممثل في دور مساعد"، "أفضل تصوير سينمائي"، "أفضل مونتاج".

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