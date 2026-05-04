شنّ المحترف الروسي ديميتري ياكوفليف، لاعب فريق الكرة الطائرة بنادي الزمالك، هجومًا حادًا على مجلس إدارة القلعة البيضاء، على خلفية عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة، رغم انتهاء تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

وكشف ياكوفليف، في تصريحات خاصة، عن استيائه الشديد من تجاهل مسؤولي النادي الرد على محاولاته المتكررة لإنهاء أزمة مستحقاته، مؤكدًا أنه لم يتلقَّ أي تواصل رسمي حتى الآن، رغم اقتراب موعد مغادرته مصر.

وأوضح اللاعب الروسي أنه يعتزم اتخاذ خطوات قانونية ضد النادي، من خلال تقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي للكرة الطائرة (FIVB)، قائلًا: "النادي لا يرد عليّ، وسأغادر في الخامس من مايو دون الحصول على مستحقاتي".

وأضاف أنه تواصل مع كل من شريف صفوت ورامي نصوحي، عضوي المجلس مشيرًا إلى أنه لم يتلقَ حلًا للأزمة، بل تم حظره عبر تطبيق "واتساب"، على حد وصفه.

أزمة الزمالك المالية ليست مشكلتي

وأشار ياكوفليف إلى أن آخر دفعة مالية كان من المفترض أن يحصل عليها في شهر أبريل الماضي، إلا أن النادي لم يلتزم بالسداد حتى مطلع مايو، مؤكدًا تمسكه الكامل بحقوقه المالية، بقوله: "سأقاتل من أجل الحصول على مستحقاتي، وأزمة النادي المالية ليست مسؤوليتي".

واختتم اللاعب تصريحاته برسالة مباشرة إلى إدارة الزمالك، مطالبًا بسرعة صرف مستحقاته قبل مغادرته البلاد، خاصة بعد الوعود التي تلقاها سابقًا بالحصول على مستحقاته قبل السفر.

يُذكر أن ياكوفليف كان قد تعرّض للإصابة خلال مشاركته مع الزمالك في نهائي كأس مصر أمام الأهلي، والتي خسرها الفريق بنتيجة 3-2 في عدد الأشواط.