"عودة عبدالله وكباكا".. مصدر يكشف موقف لاعبي الأهلي المعارين

كتب - مراسل مصراوي:

10:57 م 31/03/2026 تعديل في 11:34 م

لاعبي النادي الأهلي (1)

استقرت إدارة الكرة بالنادي الأهلي، على إعادة عدد من لاعبي الفريق المعارين إلى النادي، مع نهاية الموسم الحالي 2025-2026.

ويمتلك النادي الأهلي عدد كبير من اللاعبين المعارين في مجموعة من الأندية المختلفة، سواء داخل مصر أو خارجها ومن بينهم، أحمد خالد كباكا، محمد عبدالله، عمر كمال.

موقف لاعبي الأهلي المعارين

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الفترة المقبلة ستشهد متابعة دورية للاعبي الاهلي المعارين في الأندية الأخرى، من جانب سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة النادي".

وأضاف: "سيكون هناك تقييم لكل اللاعبين المعارين مع نهاية الموسم، وسيتم عرض أمر كل لاعب علي لجنة الكرة المقرر تشكيلها خلال الفترة المقبلة".

وتابع: "الثنائي أحمد خالد كباكا ومحمد عبد الله، تم الاستقرار من الأن علي عودتهما، أحمد رضا وعمر كمال أيضًا مرشحين للعودة للفريق بنهاية الموسم الحالي أيضًا".

واختتم المصدر تصريحاته: "الأقرب للعودة للفريق من لاعبي الأحمر حتى الآن، هو رضا سليم لاعب الفريق المعار للجيش الملكي".

ترتيب الأهلي في الدوري هذا الموسم

ويحتل النادي الأهلي حاليا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 40 نقطة جمعهم من 20 مباراة خاضهم بالمسابقة حتى الآن.

