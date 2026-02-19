مباريات الأمس
الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
21:30

وادي دجلة

الدوري المصري

الزمالك

- -
21:30

حرس الحدود

الدوري المصري

بيراميدز

- -
21:30

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإسباني

أتلتيك بلباو

- -
22:00

إلتشي

الدوري الفرنسي

بريست

- -
21:45

مارسيليا

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على الجونة في الدوري

كتب : نهي خورشيد

11:54 م 19/02/2026

خلال مباراة الأهلي والجونة

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزاً على نظيره الجونة بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولي وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف الفوز الوحيد للقلعة الحمراء عن طريق إمام عاشور من رأسية سكنت شباك الفريق الساحلي في الدقيقة 35.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الفريق الكروي بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره سموحة يوم الاثنين المقبل الموافق 23 فبراير الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وسموحة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على أن يذاع اللقاء بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الوحيد لمباريات دوري نايل.

النادي الأهلي الجونة ملخص مباراة الأهلي والجونة الدوري المصري إمام عاشور

