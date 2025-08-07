مباريات الأمس
أكبر ناد في أفريقيا.. أول تعليق لـ خوان ألفينا بيزيرا بعد انضمامه للزمالك

10:01 ص الخميس 07 أغسطس 2025
    خوان ألفينا بيزيرا (4)
    خوان ألفينا بيزيرا (5)
    خوان ألفينا بيزيرا (1)
    خوان ألفينا بيزيرا (1)
    خوان ألفينا بيزيرا (2)
    البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا
كتبت-هند عواد:

علق البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا المنضم حديثا إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من اوليكساندريا الأوكراني، على انتقاله إلى القلعة البيضاء.

وأعاد خوان ألفينا بيزيرا نشر مقطع فيديو الإعلان عن الصفقة، عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

وكتب خوان ألفينا بيزيرا: "سعيد جدا ومتحمس لأصبح جزءً من أكبر ناد في أفريقيا، نحن الملوك، نحن الزمالك".

وأعلن الزمالك التعاقد مع خوان ألفينا بيزيرا، لمدة 4 مواسم، وتعد الصفقة العاشرة للأبيض خلال الانتقالات الصيفية الحالية، بعد ضم كل من، مهدي سليمان، شيكو بانزا، عمرو ناصر، أحمد شريف، آدم كايد، عبد الحميد معالي، أحمد ربيع، محمد إسماعيل، عدي الدباغ.

