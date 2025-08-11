"من بريق موناكو لسحر بورسعيد".. المصري يتعاقد مع صفقة فرنسية (فيديو)

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي المصري البورسعيدي إتمام إجراءات التعاقد مع اللاعب الفرنسي الشاب كيليان كارسنتي ليعزز صفوفهم بالموسم الجاري 2025/26.

ونشرت حسابات المصري مقطع فيديو تقديمي لصفقة اللاعب اليوم الإثنين مُذيلة إياه بتعليق:"من بريق موناكو إلى سحر بورسعيد.. نجم فرنسي يضيء سماء مدينة النسور.. نرحب معاً بلاعبنا الشاب كيليان كارسنتي".

كيليان كارسنتي يبلغ 19 عاماً وينشط في مركز الظهير الأيسر إذ سبق وارتدى قميص نادي موناكو الفرنسي للشباب بعدما تدرج بقطاع الناشئين به ونادي لاتسيو الإيطالي بفريق تحت 20 عامًا.

المصري قد استهل موسمه الجاري بالفوز على نظيره الاتحاد بثلاثية مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري.

صفقات المصري لموسم 2025/26

وكان نادي المصري البورسعيدي قد تعاقد خلال فترة الانتقالات الصيفية للموسم الجاري 2025/26 مع كل من الرواندي بونور موجيشا، الجزائري منذر طمين بجانب استعارة عمر الساعي من النادي الأهلي لمدة موسم.

