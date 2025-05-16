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مودرن سبورت يعزز فرصه في البقاء ويؤزم موقف الإسماعيلي بثنائية

07:54 م الجمعة 16 مايو 2025

الإسماعيلي

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:
حول فريق مودرن سبورت تأخره بهدف نظيف أمام الإسماعيلي إلى فوز بثنائية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة من مجموعة الهروب من الهبوط في الدوري.

وتقدم فريق الإسماعيلي بهدف بعد مرور 29 دقيقة عن طريق لاعبه مروان حمدي ثم تعادل محمد هلال لفريق موردن سبورت بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 51.

وعاد هلال خلال الشوط الثاني وخطف هدف الفوز بالدقيقة (76).

الفوز رفع رصيد فريق مودرن سبورت إلى النقطة 22 في المركز السابع بفارق نقطة عن غزل المحلة الذي أصبح بالمركز الثامن، فيما يتذيل الإسماعيلي برصيد 19 نقطة قبل جولتين من نهاية الموسم.


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