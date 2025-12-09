إيران تعلن الاتحاد مع مصر ضد المثليين في المونديال

يقدّم «مصراوي» خدمة متابعة لحظة بلحظة لمباراة منتخب مصر ونظيره الأردني، المقرر انطلاقها بعد قليل ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب المقامة في قطر من 1 حتى 18 ديسمبر الجاري.

ويدخل المنتخب المصري اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد نقطتين، بينما يتصدر منتخب الأردن «النشامى» المجموعة بـ6 نقاط.

موعد مباراة مصر والأردن في كأس العرب

تنطلق صافرة البداية في تمام الرابعة والنصف مساءً على ملعب البيت، وتُذاع المباراة عبر مجموعة كبيرة من القنوات المفتوحة على القمر الصناعي «نايل سات»، مع وجود ثمانية معلقين على مختلف القنوات الناقلة.

أحداث المباراة:

د 1.. خطيرة لمنتخب الأردن بعد ارتباك في دفاع منتخب مصر وتسديدة من شرارة داخل منطقة الجزاء وانقاذ من محمد بسام وترتد وتسديدة اخرى من أبو حشيش ويتصدى لها محمد بسام

د 6.. فرصة لمنتخب الأردن بعد كرة عرضية وارتقاء ورأسية من أحمد العرسان داخل منطقة الجزاء وتمر الكرة بجوار المرمى

القنوات الناقلة لمباراة مصر والأردن

يمكن متابعة المباراة عبر القنوات التالية:

بي إن سبورتس المفتوحة – تعليق: علي سعيد الكعبي

الكأس 1 – تعليق: سمير المعيرفي

إم بي سي مصر – تعليق: مدحت شلبي

أبوظبي الرياضية – تعليق: عبدالله السعدي

دبي الرياضية – تعليق: راشد عبدالرحمن

الشارقة الرياضية – تعليق: محمد سليمان

عُمان الرياضية – تعليق: راشد الشيذاني

الكويت الرياضية – تعليق: إبراهيم الهشال

بث مباشر لمباراة مصر والأرن

التشكيل الرسمي لمنتخب مصر

التشكيل الأساسي:

حارس المرمى: محمد بسام

الدفاع: كريم العراقي – محمود حمدي "الونش" – ياسين مرعي – يحيى زكريا

خط الوسط: أكرم توفيق – غنام محمد – محمد مجدي «أفشة»

الهجوم: ميدو جابر – إسلام عيسى – مروان حمدي

قائمة البدلاء:

علي لطفي – محمد عواد – أحمد هاني – رجب نبيل – محمد النني – هادي رياض – عمرو السولية – مصطفى سعد «ميسي» – محمد مسعد – حسام حسن – محمد شريف