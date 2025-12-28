مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

الجابون

- -
14:30

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

كأس مصر

الزمالك

- -
14:30

بلدية المحلة

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
16:00

ليدز يونايتد

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
18:30

توتنهام هوتسبر

جميع المباريات

توقيت مختلف.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وبلدية المحلة في كأس مصر

كتب : محمد خيري

10:33 ص 28/12/2025
يفتتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مشواره في بطولة كأس مصر، عندما يواجه فريق بلدية المحلة، في لقاء قوي يجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور الـ32 من المسابقة.

موعد مباراة الزمالك وبلدية المحلة

ويخوض الزمالك المواجهة أمام بلدية المحلة، الذي ينشط في دوري المحترفين، مساء اليوم الأحد على استاد المقاولون العرب، في توقيت غير معتاد، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الثانية والنصف عصرًا.

ويدخل الزمالك المباراة بطموحات كبيرة لمواصلة مشواره في البطولة التي يحمل لقبها، حيث يسعى الفريق الأبيض لتفادي مفاجآت كأس مصر، التي لطالما شهدت سقوط كبار الأندية أمام فرق أقل خبرة، وهو ما يجعل اللقاء يحمل طابع الحذر والجدية داخل صفوف القلعة البيضاء.

ويعول الجهاز الفني للزمالك على خبرات لاعبيه من أجل حسم المواجهة مبكرًا، وتحقيق الفوز الذي يضمن له العبور إلى الدور التالي من البطولة، ومواصلة المنافسة على اللقب.

القناة الناقلة للمباراة

ومن المقرر أن تُذاع مباراة الزمالك وبلدية المحلة عبر شاشة قناة أون سبورت 1، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس مصر، مع تغطية خاصة قبل وبعد اللقاء.

