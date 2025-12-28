أول تعليق من مدرب المصرية للاتصالات بعد الفوز على الأهلي في كأس مصر

يفتتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مشواره في بطولة كأس مصر، عندما يواجه فريق بلدية المحلة، في لقاء قوي يجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور الـ32 من المسابقة.

موعد مباراة الزمالك وبلدية المحلة

ويخوض الزمالك المواجهة أمام بلدية المحلة، الذي ينشط في دوري المحترفين، مساء اليوم الأحد على استاد المقاولون العرب، في توقيت غير معتاد، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الثانية والنصف عصرًا.

ويدخل الزمالك المباراة بطموحات كبيرة لمواصلة مشواره في البطولة التي يحمل لقبها، حيث يسعى الفريق الأبيض لتفادي مفاجآت كأس مصر، التي لطالما شهدت سقوط كبار الأندية أمام فرق أقل خبرة، وهو ما يجعل اللقاء يحمل طابع الحذر والجدية داخل صفوف القلعة البيضاء.

ويعول الجهاز الفني للزمالك على خبرات لاعبيه من أجل حسم المواجهة مبكرًا، وتحقيق الفوز الذي يضمن له العبور إلى الدور التالي من البطولة، ومواصلة المنافسة على اللقب.

القناة الناقلة للمباراة

ومن المقرر أن تُذاع مباراة الزمالك وبلدية المحلة عبر شاشة قناة أون سبورت 1، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس مصر، مع تغطية خاصة قبل وبعد اللقاء.