كتب - محمد القرش:

أعلن الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي سعر فيكتور جيوكيريس مهاجم أرسنال للموسم الجديد 2025/26 للبريميرليج، حيث تم تسعيره بـ 9 مليون جنيه إسترليني.

ووصل الدولي السويدي من سبورتينج لشبونة إلى لندن بعد موسمين استثنائيين في الدوري البرتغالي الممتاز، حيث سجل 68 هدفًا و16 تمريرة حاسمة خلال 66 مباراة بالدوري.

وفي جميع المسابقات خلال فترة وجوده مع سبورتينج، سجل 97 هدفًا و27 تمريرة حاسمة في 104 مباراة.

ومن بين الأهداف الـ54 التي سجلها مع سبورتنج في كل المسابقات الموسم الماضي، كان 19 منها من ركلات جزاء، ليصبح الأكثر تهديفا في الدوريات الـ5 الكبرى.