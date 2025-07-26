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إيكيتيكي بينهم.. الكشف عن سعر 4 لاعبين جدد بفانتازي الدوري الإنجليزي

10:00 م السبت 26 يوليه 2025

هوجو إيكيتيكي لاعب ليفربول الجديد (2)

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كتب - محمد القرش:

كشف الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي، سعر 4 لاعبين جدد انضموا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد ليفربول مع هوجو إيكيتيكي قادما من آينتراخت فرانكفورت في صفقة بلغت قيمتها 95 مليون يورو، ليبدأ المهاجم أول مواسمه في الدوري الممتاز بسعر 8.5 مليون جنيه إسترليني.

وجاء كريستيان موسكيرا مدافع أرسنال الجديد القادم من فالنسيا، بسعر 5.5 مليون جنيه إسترليني.

وتم تسعير جون أرياس لاعب خط وسط ولفرهامبتون بـ 5.5 مليون جنيه إسترليني، وأنطون ستاش لاعب ليدز بـ 5 مليون جنيه إسترليني.

ومن المقرر أن يبدأ الدوري الإنجليزي الممتاز 2025/26، يوم الجمعة الموافق 15 أغسطس، بمباراة ليفربول بورنموث.

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