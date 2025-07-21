مرموش بينهم.. تغيير مركز 11 لاعبا بفانتازي الدوري الإنجليزي
كتب - محمد القرش:
أعلن الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي تغيير مركز 11 لاعبا قبل بداية موسم 2025/26 من البريميرليج.
وتواجد عمر مرموش ضمن الـ11 لاعبا، حيث تغير مركزه من مهاجم إلى لاعب خط وسط.
تغيير مركز 11 لاعبا بفانتازي الدوري الإنجليزي
رودريجو جوميز - ولفرهامبتون (مدافع)
لويس سكيلي - أرسنال (مدافع)
كين لويس بوتر - برينتفورد (مدافع)
ماتيوس نونيز - مانشستر سيتي (مدافع)
نيكو أورايلي - مانشستر سيتي (مدافع)
عمر مرموش - مانشستر سيتي (لاعب وسط)
إيليمان ندياي - إيفرتون (لاعب وسط)
ريان سيسينيون - فولهام (لاعب وسط)
كودي جاكبو - ليفربول (لاعب وسط)
ماتيوس كونيا - مانشسستر يونايتد (لاعب وسط)
جارود بوين - وست هام يونايتد (مهاجم)
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