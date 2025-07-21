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مرموش بينهم.. تغيير مركز 11 لاعبا بفانتازي الدوري الإنجليزي

02:09 م الإثنين 21 يوليو 2025

فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز

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كتب - محمد القرش:

أعلن الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي تغيير مركز 11 لاعبا قبل بداية موسم 2025/26 من البريميرليج.

وتواجد عمر مرموش ضمن الـ11 لاعبا، حيث تغير مركزه من مهاجم إلى لاعب خط وسط.

تغيير مركز 11 لاعبا بفانتازي الدوري الإنجليزي

رودريجو جوميز - ولفرهامبتون (مدافع)

لويس سكيلي - أرسنال (مدافع)

كين لويس بوتر - برينتفورد (مدافع)

ماتيوس نونيز - مانشستر سيتي (مدافع)

نيكو أورايلي - مانشستر سيتي (مدافع)

عمر مرموش - مانشستر سيتي (لاعب وسط)

إيليمان ندياي - إيفرتون (لاعب وسط)

ريان سيسينيون - فولهام (لاعب وسط)

كودي جاكبو - ليفربول (لاعب وسط)

ماتيوس كونيا - مانشسستر يونايتد (لاعب وسط)

جارود بوين - وست هام يونايتد (مهاجم)

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فانتازي مرموش عمر مرموش فانتازي الدوري الإنجليزي
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