كتب - محمد القرش:

حدد الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي سعر محمد صلاح وإيرلينج هالاند للموسم الجديد بالبريميرليج 2025/26.

حصل صلاح لاعب ليفربول على أعلى تكلفة افتتاحية على الإطلاق للاعب خط وسط في فانتازي، متجاوزًا 14 مليون جنيه إسترليني لكريستيانو رونالدو في موسم 2008/2009، بعد أن حطم الرقم القياسي لأكبر عدد من النقاط في موسم واحد.

وانهى النجم المصري الموسم الماضي برصيد 344 نقطة، متقدما بأكثر من 100 نقطة على أقرب منافسيه برايان مبيومو، الذي حقق أعلى عدد من النقاط في مسيرته برصيد 234 نقطة.

في غضون ذلك، انخفض سعر هالاند لاعب مانشستر سيتي من 15 إلى 14 مليون جنيه إسترليني بعد موسم مُخيب للتوقعات.

وسجل النرويجي 22 هدفا وقدم ثلاث تمريرات حاسمة ليحتل المركز الخامس بين المهاجمين برصيد 181 نقطة.