الكشف عن سعر 4 لاعبين بفانتازي الدوري الإنجليزي 2025/26

كتب - محمد القرش:

كشف الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي عن أسعار 3 لاعبين للموسم الجديد 2025/26 من البريميرليج.

ألكسندر إيزاك (مهاجم - 10.5 مليون جنيه)

ارتفع سعر السويدي لاعب نيوكاسل يونايتد بمقدار 2 مليون جنيه إسترليني عن الموسم الماضي بعد أن احتل المركز الأول بين المهاجمين في فانتازي الموسم الماضي برصيد 211 نقطة.

ومن المتوقع أن يكون إيزاك من نجوم فانتازي للموسم الجديد، بعد تسجيله 23 هدفًا وتقديم 6 تمريرات حاسمة في 2025/26.

جوردان بيكفورد (حارس مرمى - 5.5 مليون جنيه)

حصل حارس مرمى إيفرتون على زيادة قدرها 0.5 مليون جنيه إسترليني عن الموسم الماضي بعد أن أنهى الموسم كأفضل حارس مرمى تحقيقا للنقاط للموسم الثاني على التوالي.

ريان آيت نوري (مدافع - 6 مليون جنيه)

ارتفع سعر الظهير الأيسر إلى 1.5 مليون جنيه إسترليني بعد انتقاله إلى مانشستر سيتي من ولفرهامبتون.

وكان آيت نوري المدافع الأفضل هجوميا بالموسم الماضي، حيث ساهم في 11 هدفا، بفضل أربعة أهداف وسبع تمريرات حاسمة.

وانتقاله يؤدي إلى مانشستر سيتي أدى لرفع إمكاناته في الحفاظ على نظافة شباكه بشكل كبير.

فلوريان فيرتز (خط وسط - 8.5 مليون جنيه)

تم تحديد سعر اللاعب الألماني بـ 8.5 مليون جنيه إسترليني في موسمه الأول في فانتازي بعد انضمامه إلى ليفربول قادما من باير ليفركوزن خلال الصيف.

وسجل فيرتز 10 أهداف وقدم 12 تمريرة حاسمة في الدوري الألماني بموسم 2024/25، مع ستة أهداف أخرى وتمريرة حاسمة واحدة في دوري أبطال أوروبا.