من هو أفضل كابتن للجولة 36 من فانتازي الدوري الإنجليزي؟.. 4 خبراء يجيبون

كتب - محمد القرش:

كشف خبراء الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي عن آرائهم حول من هو أفضل لاعب يمكن اختياره قائدا للفريق في الجولة 36 المقرر لها غدا السبت.

وقال خبير الفانتازي أوسكار: "برايان مبيومو (8.2 مليون جنيه إسترليني) سيكون قائدي هذا الأسبوع ضد إبسويتش تاون، حيث سجّل سبعة أهداف وصنع هدفين ضد أندية القاع الثلاثة هذا الموسم، كما بلغ متوسط ​​نقاطه ضدهم 12.8 نقطة في المباراة الواحدة".

وأضاف بن كرابتري: "أفضّل ماتيوس كونيا (7.1 مليون جنيه إسترليني) عن الجميع هذا الأسبوع، حيث يُقدّم أداءً جيدًا مع ولفرهامبتون، وأتوقع تألقه ضد برايتون على أرضه".

وزاد أوتكارش دالميا: "تعجبني مباراتي مانشستر سيتي وبرينتفورد هذا الأسبوع، فكلاهما خارج أرضه أمام فرق هبطت بالفعل، أتوقع تسجيل أهداف في المباراتين، والفرصة متقاربة بين كيفن دي بروين (9.5 مليون جنيه إسترليني) ومبيومو".

واختتم خبير الفانتازي نيك هاريس: "وقع اختياري على مبيومو هذا الأسبوع، حيث كان من أكثر لاعبي خط الوسط تحقيقا للنقاط خلال الجولات الماضية، ويحتل المركز الثاني بعد محمد صلاح (13.8 مليون جنيه إسترليني) من حيث نقاط الفانتازي، وسيواجه فريق إيبسويتش الهابط".

يُذكر أن الجولة 36 من فانتازي الدوري الإنجليزي تبدأ غدا السبت، بمباراة مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون في تمام الساعة الخامسة مساء.