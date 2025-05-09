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تواجد صلاح ومرموش.. أفضل 11 لاعبا للجولة 36 من فانتازي الدوري الإنجليزي

01:30 م الجمعة 09 مايو 2025

عمر مرموش ومحمد صلاح

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كتب - محمد القرش:

رشح كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي أفضل 11 لاعبا للجولة 36 من البريميرليج، قبل غلق نافذة انتقالات الأسبوع في تمام 3.30 عصر غدا السبت.

واختار الكشافة لاعب برينتفورد، بريان مبيومو، قائدا للفريق ومحمد صلاح نجم ليفربول نائبا له.

أفضل تشكيل للجولة 36 من فانتازي البريميرليج

حراسة المرمى: ماتز سيلز (نوتنجهام فورست) 5.2 مليون جنيه

خط الدفاع: جفارديول (مانشستر سيتي) 6.4 مليون جنيه - ريان آيت نوري (ولفرهامبتون) 5.1 مليون جنيه - ريان سيسينيون (فولهام) 4.2 مليون جنيه.

خط الوسط: محمد صلاح (ليفربول) 13.8 مليون جنيه - كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) 9.5 مليون جنيه - مبيومو (برينتفورد) 8.2 مليون جنيه - أنتوني إلانجا (نوتنغهام فورست) 5.4 مليون جنيه.

خط الهجوم: عمر مرموش (مانشستر سيتي) 7.6 مليون جنيه - كريس وود (نوتنجهام فورست) 7.1 مليون جنيه - يوان ويسا (برينتفورد) 6.7 مليون جنيه.

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