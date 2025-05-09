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فانتازي.. انخفاض سعر محمد صلاح قبل الجولة 36

12:06 م الجمعة 09 مايو 2025

محمد صلاح (3)

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كتب - محمد القرش:

طرأت تحديثات جديدة على أسعار عدد من لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي اليوم الجمعة، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الجمعة 9 مايو 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

كيفن شادي (برينتفورد) 5.2 مليون جنيه إسترليني

أنتوني إلانجا (نوتنجهام فورست) 5.5 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

فيليب ماتيتا (كريستال بالاس) 7.6 مليون جنيه إسترليني.

محمد صلاح (ليفربول) 13.7 مليون جنيه إسترليني.

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