فانتازي.. ارتفاع سعر لاعب مانشستر سيتي.. وانخفاض 5 لاعبين

كتب - محمد القرش:

شهد اليوم الثلاثاء ارتفاع سعر لاعب مانشستر سيتي، روبن دياز، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

روبن دياز (مانشستر سيتي) 5.5 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

بوكايو ساكا (آرسنال) 10.3 مليون جنيه إسترليني

ماركو أسينسيو (أستون فيلا) 6.1 مليون جنيه إسترليني

ماركوس راشفورد (أستون فيلا) 6.6 مليون جنيه إسترليني

أشلي يونج (إيفرتون) 4.2 مليون جنيه إسترليني

جاي روبنسون (ساوثهامبتون) 4.4 مليون جنيه إسترليني