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فانتازي.. ارتفاع سعر كيفن دي بروين

04:12 م الأحد 04 مايو 2025

كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي

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كتب - محمد القرش:

طرأت تحديثات جديدة على أسعار عدد من لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي اليوم الأحد، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الأحد 4 مايو 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

ناثان كولينز (برينتفورد) 4.6 مليون جنيه إسترليني

كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) 9.5 مليون جنيه إسترليني

ماتز سيلز (نوتنجهام فورست) 5.2 مليون جنيه إسترليني

ريان آيت نوري (ولفرهامبتون) 5.1 مليون جنيه إسترليني

ماثيوس كونيا (ولفرهامبتون) 7.1 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

هاروود-بيليس (ساوثهامبتون) 3.9 مليون جنيه إسترليني

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كيفن دي بروين فانتازي فانتازي الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي
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