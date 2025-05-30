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صلاح أولا.. كيف بنى بطل فانتازي الدوري الإنجليزي 2024/25 فريقه؟

03:00 م الجمعة 30 مايو 2025

محمد صلاح

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كتب - محمد القرش:

شرح لوفرو بوديسين، بطل دوري فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/2025، القرارات التي قادته إلى هذا الإنجاز.

وعندما يتعلق الأمر باختيار اللاعبين المتميزين لتشكيلته في الجولة الأولى، اعتمد بوديسن نفس النهج الذي اتبعه الفائز بلقب موسم 2023/24، جوناس ساند لاباك، من خلال بناء فريقه حول محمد صلاح لاعب ليفربول.

وقال بوديسين في تصريحات عبر الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي: "حاولت ضم هالاند وصلاح، لكن بعد ذلك وجدت أن باقي لاعبي فريقي ضعفاء".

وأوضح: "نعم سأحصل على نقاط مضاعفة بوضع شارة القيادة على هالاند، لكنني لن اتمكن من الحصول على نقاط من باقي اللاعبين".

واختتم: "لذلك فضلت بناء الفريق حول صلاح الذي كان بسعر 12.5 مليون جنيه إسترليني، وتمكنت من شراء لاعبين مميزين آخرين مثل سون هيونغ مين وبرونو فرنانديز".

وحصد صلاح 28 و34 نقطة خلال مباراتي إيبسويتش تاون ومانشستر يونايتد في الجولات الثلاث الأولى، فيما حصل المدرب الأفضل على 32 نقطة بفضل اختيار سون لاعب توتنهام كقائد للفريق في مواجهة إيفرتون في الجولة الثانية.

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