فانتازي.. ارتفاع سعر لاعب مانشستر سيتي

كتب - محمد القرش:

شهد اليوم السبت ارتفاع سعر لاعب مانشستر سيتي، جفارديول، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم السبت 3 مايو 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

لياندرو تروسارد (أرسنال) 6.8 مليون جنيه إسترليني

برايان مبيومو (برينتفورد) 8.2 مليون جنيه إسترليني

يوان ويسا (برينتفورد) 6.7 مليون جنيه إسترليني

جوسكو جفارديول (مانشستر سيتي) 6.4 مليون جنيه إسترليني

جارود بوين (وست هام) 7.7 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

دانجو واتارا (بورنموث) 4.6 مليون جنيه إسترليني،

يانكوبا مينتيه (برايتون) 4.8 مليون جنيه إسترليني،

جواو فيرجينيا (إيفرتون) 3.8 مليون جنيه إسترليني،

كاميرون آرتشر (ساوثهامبتون) 4.8 مليون جنيه إسترليني