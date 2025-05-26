كتب - محمد القرش:

استفاد أكثر من 3.8 مليون مدير فني في الدوري الإنجليزي الممتاز بحصول محمد صلاح (13.6 مليون جنيه إسترليني) على 10 نقاط أو أكثر خلال 18 مناسبة خلال الموسم بعد منحه شارة القيادة.

وسجل صلاح في تعادل ليفربول 1-1 مع كريستال بالاس لينهي الموسم برصيد 344 نقطة، محطما الرقم القياسي السابق لعدد النقاط في موسم واحد بفارق بلغ 41 نقطة.

وفي اليوم الأخير، سجّل صلاح رقمًا قياسيًا جديدًا لأكبر عدد من النقاط الإضافية في موسم واحد، بعد فوزه في أنفيلد. تجاوز إجمالي نقاط صلاح، البالغ 55 نقطة، رقم سيسك فابريجاس البالغ 54 نقطة في موسم 2006/2007.

وخلال موسم 2024/25 المنقضي، سجل المصري 29 هدفا مع تقديم 18 تمريرة حاسمة.