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فانتازي.. ارتفاع سعر 3 لاعبين من أرسنال قبل الجولة الأخيرة

04:47 م الأحد 25 مايو 2025

فانتازي الدوري الانجليزي

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كتب - محمد القرش:

شهد اليوم الأحد ارتفاع سعر 3 لاعبين من فريق أرسنال، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الأحد 25 مايو 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

ديفيد رايا (آرسنال) 5.6 مليون جنيه إسترليني

ديكلان رايس (آرسنال) 6.3 مليون جنيه إسترليني

بوكايو ساكا (آرسنال) 10.4 مليون جنيه إسترليني

أولي واتكينز (أستون فيلا) 9.2 مليون جنيه إسترليني

آرون وان بيساكا (وست هام) 4.5 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

ويليام ساليبا (أرسنال) 6.4 مليون جنيه إسترليني

جوريان تيمبر (آرسنال) 5.5 مليون جنيه إسترليني

بيتو (إيفرتون) 4.8 مليون جنيه إسترليني

دارا أوشي (إيبسويتش) 3.8 مليون جنيه إسترليني

كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) 9.5 مليون جنيه إسترليني

ماتيوس كونيا (ولفرهامبتون) 7 مليون جنيه إسترليني

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