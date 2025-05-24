فانتازي.. ارتفاع سعر لاعب أرسنال

كتب - محمد القرش:

طرأت تحديثات جديدة على أسعار عدد من لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي اليوم السبت، إذ تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويقدم لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم السبت 24 مايو 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

بن وايت (آرسنال) 6.2 مليون جنيه إسترليني

إيفانيلسون (بورنموث) 5.9 مليون جنيه إسترليني

ميلوس كيركيز (بورنموث) 5.3 مليون جنيه إسترليني

دان بيرن (نيوكاسل) 4.6 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

ماركو أسينسيو (أستون فيلا) 6 مليون جنيه إسترليني إسماعيل

سار (كريستال بالاس) 5.5 مليون جنيه إسترليني

أليكس إيوبي (فولهام) 5.4 مليون جنيه إسترليني

توم كينج (ولفرهامبتون) 3.9 مليون جنيه إسترليني