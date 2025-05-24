"تقام اليوم في انجلترا".. ماذا نعرف عن أغلى مباراة في كرة القدم؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تُقام أغلى مباراة كرة قدم في العالم عند 05:01 عصر اليوم السبت بين فريقي شيفيلد يونايتد وسندرلاند في نهائي مرحلة "البلاي أوف" ببطولة "تشامبيونشيب" المؤهلة للموسم المقبل من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتنافس نادي شيفيلد يونايتد صاحب المركز الثالث برصيد 90 نقطة ونظيره سندرلاند صاحب المركز الرابع برصيد 76 نقطة على حجز البطاقة الثالثة للدور ي الإنجليزي.

نادي ليدز كان قد توّج بلقب الموسم من "تشامبيونشيب" بعدما جمع 100 نقطة بفارق الأهداف عن بيرنلي صاحب المركز الثاني ليتأهلا سويًا للموسم المقبل من "البريميرليغ" في انتظار الفائز من مباراة شيفيلد يونايتد وسندرلاند.

وتُسمى المباراة بالأغلى في التاريخ لأن عوائدها المالية؛ إذ يحصل الفائز منها على حوالي 220 مليون دولار بجانب منحه ما يصل إلى 155 مليون دولار أخرى حال البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أول موسم.

ويمنح المبلغ للأندية لمساعدتها في الارتقاء بالبنية التحتية وجودة اللاعبين قبل المشاركة بالدور يالإنجليزي؛ إذ أوضح موقع Give me sport أن نادي نوتنجهام فورست حين عاد للبريميرليج في موسم 22/23 قد أنفق 150 مليون جنيه إسترليني على أكثر من 30 صفقة جديدة ليصبح بالموسم الجاري 2024/25 ينافس على مراكز الصدارة بالمسابقة.



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