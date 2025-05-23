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صلاح بينهم.. أفضل 11 لاعبا للجولة الأخيرة من فانتازي الدوري الإنجليزي

02:16 م الجمعة 23 مايو 2025

فانتازي الدوري الإنجليزي

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كتب - محمد القرش:

اختار كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي أفضل 11 لاعبا للجولة الأخيرة "38" من البريميرليج، قبل غلق نافذة انتقالات الأسبوع في تمام الساعة 4.30 مساء الأحد المقبل.

واستقر الكشافة على إعطاء شارة القيادة لإلكسندر إيزاك مهاجم نيوماسل يونايتد، مع وضع أولي واتكينز لاعب أستون فيلا نائبا له.

أفضل تشكيل للجولة 38 من فانتازي البريميرليج

حراسة المرمى: ديفيد رايا (أرسنال) 5.7 مليون جنيه.

خط الدفاع: جفارديول (مانشستر سيتي) 6.5 مليون جنيه - كيركيز (بورنموث الإنجليزي) 5.2 مليون جنيه - دان بيرن (نيوكاسل) 4.5 مليون جنيه.

خط الوسط: محمد صلاح (ليفربول) 13.6 مليون جنيه - بوكايو ساكا (أرسنال) 10.3 مليون جنيه - جارود بوين (وست هام) 7.9 مليون جنيه - كاورو ميتوما (برايتون) 6.3 مليون جنيه.

خط الهجوم: ألكسندر إيزاك (نيوكاسل) 9.4 مليون جنيه - أولي واتكينز (أستون فيلا) 9.1 مليون جنيه - إيفانيلسون (بورنموث) 5.8 مليون جنيه.

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