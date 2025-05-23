مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس

الزمالك

- -
19:00

الأهلي

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
21:45

كالياري

الدوري الإيطالي

كومو

- -
21:45

إنتر ميلان

الدوري الإماراتي

النصر الإماراتي

- -
18:45

العين

جميع المباريات

إعلان

فانتازي.. ارتفاع سعر لاعب أستون فيلا اليوم

11:45 ص الجمعة 23 مايو 2025

فانتازي مصراوي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

شهد اليوم الجمعة ارتفاع سعر لاعب أستون فيلا، إزري كونسا، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الجمعة 23 مايو 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

إزري كونسا (أستون فيلا) 4.5 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

دانجو واتارا (بورنموث) 4.5 مليون جنيه إسترليني

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فانتازي الدوري الإنجليزي فانتازي الدوري الإنجليزي أستون فيلا إزري كونسا بورنموث
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان