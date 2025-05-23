فانتازي.. ارتفاع سعر لاعب أستون فيلا اليوم

كتب - محمد القرش:

شهد اليوم الجمعة ارتفاع سعر لاعب أستون فيلا، إزري كونسا، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الجمعة 23 مايو 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

إزري كونسا (أستون فيلا) 4.5 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

دانجو واتارا (بورنموث) 4.5 مليون جنيه إسترليني