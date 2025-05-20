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فانتازي.. انخفاض سعر لاعب فولهام اليوم

06:14 م الثلاثاء 20 مايو 2025

فانتازي.. هل 3-4-3 هو التشكيل الأفضل الآن؟ الخبراء

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كتب - محمد القرش:

طرأت تحديثات جديدة على أسعار عدد من لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي اليوم الثلاثاء، إذ تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويقدم لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

لم يرتفع سعر أي لاعب اليوم

لاعبون انخفضت أسعارهم

إميل سميث رو (فولهام) 5 مليون جنيه إسترليني

جيمس تاركوفسكي (إيفرتون) 4.7 مليون جنيه إسترليني

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فانتازي الدوري الإنجليزي فانتازي الدوري الإنجليزي فولهام
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