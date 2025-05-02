أفضل تشكيل للجولة 35 من فانتازي الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

رشح كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي أفضل 11 لاعبا للجولة 35 من البريميرليج، قبل غلق نافذة انتقالات الأسبوع في تمام الساعة 8.30 مساء اليوم الجمعة.

ووقع الاختيار على ألكسندر إيزاك قائدا للفريق، ومحمد صلاح نجم ليفربول نائبا له.

أفضل تشكيل للجولة 35 من فانتازي البريميرليج

حراسة المرمى: ديفيد رايا (أرسنال) 5.6 مليون جنيه.

خط الدفاع: جفارديول (مانشستر سيتي) 6.3 مليون جنيه - مونوز (كريستال بالاس) 5.3 مليون جنيه - جيك أوبراين (إيفرتون) 4.5 مليون جنيه.

خط الوسط: محمد صلاح (ليفربول) 13.8 مليون جنيه - برايان مبيومو (برينتفورد) 8.1 مليون جنيه - جارود بوين (وست هام) 7.6 مليون جنيه - لياندرو تروسارد (أرسنال) 6.7 مليون جنيه.

خط الهجوم: ألكسندر إيزاك (نيوكاسل) 9.6 مليون جنيه - عمر مرموش (مانشستر سيتي) 7.6 مليون جنيه - إليمان ندياي (إيفرتون) 5.2 مليون جنيه.