فانتازي.. انخفاض سعر 4 لاعبين

كتب - محمد القرش:

طرأت تحديثات جديدة على أسعار عدد من لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي اليوم الجمعة، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الجمعة 2 مايو 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

لم يرتفع سعر أي لاعب اليوم

لاعبون انخفضت أسعارهم

بوكايو ساكا (آرسنال) 10.4 مليون جنيه إسترليني

كول بالمر (تشيلسي) 10.5 مليون جنيه إسترليني

إسماعيلا سار (كريستال بالاس) 5.7 مليون جنيه إسترليني

مارتن دوبرافكا (نيوكاسل) 4 مليون جنيه إسترليني