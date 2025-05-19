فانتازي.. انخفاض سعر لاعب أرسنال

كتب - محمد القرش:

شهد اليوم الاثنين انخفاض سعر لاعب أرسنال، جابرييل، إذ تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الاثنين 19 مايو 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

لم يرتفع سعر أي لاعب اليوم

لاعبون انخفضت أسعارهم

جابرييل (أرسنال) 6.1 مليون جنيه إسترليني

موريلو (نوتنجهام فورست) 4.7 مليون جنيه إسترليني