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مرموش يتصدر الأكثر بيعا في فانتازي الدوري الإنجليزي

04:36 م الأحد 18 مايو 2025

مرموش يهدر ركلة جزاء (1)

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كتب - محمد القرش:

تصدر المحترف المصري، عمر مرموش، قائمة الأكثر بيعا في فانتازي الدوري الإنجليزي تزامنا مع منافسات الجولة 37 قبل الأخيرة.

وقرر 14.946 مدرب فانتازي بيع مرموش بعد تراجع مستواه، وتحديدا إهدار ركلة جزاء في خسارة مانشستر سيتي لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على يد كريستال بالاس.

وساهم اللاعب صاحب الـ 25 عاما في 8 أهداف (سجل 6 أهداف، مرر كرة حاسمة) مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

يُذكر أن المصري انضم إلى السيتي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من آينتراخت فرانكفورت، في صفقة بلغت قيمتها 75 مليون يورو.

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