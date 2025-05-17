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فانتازي.. انخفاض سعر عمر مرموش.. وارتفاع 9 لاعبين

04:51 م السبت 17 مايو 2025

عمر مرموش

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كتب - محمد القرش:

طرأت تحديثات جديدة على أسعار عدد من لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي اليوم السبت، إذ تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويقدم لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم السبت 17 مايو 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

مورجان روجرز (أستون فيلا) 5.8 مليون جنيه إسترليني

أولي واتكينز (أستون فيلا) 9.1 مليون جنيه إسترليني

كيفن شادي (برينتفورد) 5.3 مليون جنيه إسترليني

يوان ويسا (برينتفورد) 6.9 مليون جنيه إسترليني

بيتو (إيفرتون) 4.9 مليون جنيه إسترليني

جوردان بيكفورد (إيفرتون) 5.2 مليون جنيه إسترليني

جيمي فاردي (ليستر) 5.4 مليون جنيه إسترليني

أولا أينا (نوتنجهام فورست) 5.3 مليون جنيه إسترليني

مورجان جيبس ​​وايت (نوتنجهام فورست) 6.5 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

لياندرو تروسارد (أرسنال) 6.7 مليون جنيه إسترليني ميلوس

كيركيز (بورنموث) 5.2 مليون جنيه إسترليني

جاستن كلويفرت (بورنموث) 5.9 مليون جنيه إسترليني

جان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس) 7.5 مليون جنيه إسترليني

سافينيو (مانشستر سيتي) 6 مليون جنيه إسترليني

عمر مرموش (مان سيتي) 7.4 مليون جنيه إسترليني

كيران تريبيير (نيوكاسل) 5.6 مليون جنيه إسترليني

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