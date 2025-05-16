اختلاف في آراء كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي قبل الجولة 37

كتب - محمد القرش:

كشف خبراء الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي عن آرائهم حول اللاعب الأفضل كخيار لشارة القيادة في الجولة 37 المقرر لها اليوم الجمعة.

وقال خبير الفانتازي بن كرابتري: "أعتقد أن اختياري سيكون بريان مبيومو (8.3 مليون جنيه إسترليني) الذي يواجه فريق فولهام الذي لم يحافظ على نظافة شباكه إلا مرة واحدة منذ الجولة 23".

وأضاف نيك هاريس: "أرشح حاليًا محمد صلاح (13.6 مليون جنيه إسترليني). لقد كان خيارًا موثوقًا به طوال معظم الموسم، ومع عدم وجود اختيار مميز حاليا، يُعتبر هو الأفضل".

وأردف لي بونفيلد: "مع تركيزهم الشديد على نهائي الدوري الأوروبي، لا يملك توتنهام الكثير ليلعبه في الدوري، لذا فإن السفر إلى أستون فيلا آخر ما يفكرون فيه، لذلك أمنح شارة القيادة إما لمورجان روجرز (5.7 مليون جنيه إسترليني) أو أولي واتكينز (9 مليون جنيه إسترليني)".

وأوضح أوتكارش دالميا: "أهدر توتنهام ثماني فرص خطيرة أمام كريستال بالاس في الأسبوع الماضي، ويركزون بشدة على نهائي الدوري الأوروبي. حتى لو لعبوا بتشكيلة قوي، سيلعب اللاعبون بإيقاع متوسط ​​لتجنب الإصابات، لذا أعتقد أن واتكينز قادر على تقديم أداء قوي".

واختتم خبير الفانتازي برانيل شيث: "سجل كريستال بالاس ثاني أعلى معدل أهداف متوقعة (xG) له هذا الموسم في الأسبوع الماضي ضد توتنهام، حيث سنحت له ثماني فرص خطيرة. هذا يجعل فيلا وواتكينز، بدافعهما ، خيارًا مغريًا. كما أنني متحمس لصلاح ضد برايتون، نظرًا لتسجيله أربعة أهداف في آخر ثلاث مباريات خاضها ضدهم في الدوري، وأتوقع أن تكون مباراة مفتوحة".