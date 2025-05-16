أفضل 11 لاعبا للجولة قبل الأخيرة من فانتازي الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

رشح كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي أفضل 11 لاعبا للجولة 37 من البريميرليج، قبل غلق نافذة انتقالات الأسبوع في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة.

واستقر الكشافة على تعيين أولي واتكينز مهاجم أستون فيلا قائدا للفريق، مع اختيار مبيومو نائبا له.

أفضل تشكيل للجولة 37 من فانتازي البريميرليج

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا) 5 مليون جنيه

خط الدفاع: جفارديول (مانشستر سيتي) 6.5 مليون جنيه - كوكوريلا (تشيلسي) 5.4 مليون جنيه - جاراد برانثويت (إيفرتون) 4.9 مليون جنيه.

خط الوسط: محمد صلاح (ليفربول) 13.6 مليون جنيه - كول بالمر (تشيلسي) 10.5 مليون جنيه - - مبيومو (برينتفورد) 8.3 مليون جنيه - جارود بوين (وست هام) 7.8 مليون جنيه - مورجان روجرز (أستون فيلا) 5.7 مليون جنيه.

خط الهجوم: أولي واتكينز (أستون فيلا) 9 مليون جنيه - جيمي فاردي (ليستر) 5.3 مليون جنيه.