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فانتازي.. انخفاض سعر محمد صلاح

12:37 م الجمعة 16 مايو 2025

محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول

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كتب - محمد القرش:

شهد اليوم الجمعة انخفاض سعر لاعب ليفربول، محمد صلاح، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الجمعة 16 مايو 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

جاراد برانثويت (إيفرتون) 4.9 مليون جنيه إسترليني

جارود بوين (وست هام) 7.8 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

رايان كريستي (بورنموث) 4.8 مليون جنيه إسترليني

كاورو ميتوما (برايتون) 6.3 مليون جنيه إسترليني

محمد صلاح (ليفربول) 13.6 مليون جنيه إسترليني

برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد) 8.4 مليون جنيه إسترليني

ستراند لارسن (ولفرهامبتون) 5.2 مليون جنيه إسترليني

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

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