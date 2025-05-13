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فانتازي.. ارتفاع سعر إيرلينج هالاند

04:42 م الثلاثاء 13 مايو 2025

إيرلينج هالاند

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كتب - محمد القرش:

طرأت تحديثات جديدة على أسعار عدد من لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي اليوم الثلاثاء، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

فيتالي ميكولينكو (إيفرتون) 4.4 مليون جنيه إسترليني.

إرلينج هالاند (مانشستر سيتي) 14.9 مليون جنيه إسترليني.

لاعبون انخفضت أسعارهم

لم ينخفض سعر أي لاعب اليوم

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