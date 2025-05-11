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فانتازي.. انخفاض سعر عمر مرموش

08:02 م الأحد 11 مايو 2025

عمر مرموش (1)

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كتب - محمد القرش:

طرأت تحديثات جديدة على أسعار عدد من لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي اليوم الأحد، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الأحد 11 مايو 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

مارك فليكين (برينتفورد) 4.5 مليون جنيه إسترليني.

بريان مبيومو (برينتفورد) 8.3 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

ميكيل ميرينو (أرسنال) 6 مليون جنيه إسترليني

إيثان نوانيري (أرسنال) 4.3 مليون جنيه إسترليني

ديفيد رايا (أرسنال) 5.5 مليون جنيه إسترليني

إسماعيلا سار (كريستال بالاس) 5.6 مليون جنيه إسترليني

أنتوني روبنسون (فولهام) 4.7 مليون جنيه إسترليني

كاويمين كيليهر (ليفربول) 3.9 مليون جنيه إسترليني

دومينيك سوبوسلاي (ليفربول) 6.1 مليون جنيه إسترليني

عمر مرموش (مانشستر سيتي) 7.5 مليون جنيه إسترليني

ألكسندر إيزاك (نيوكاسل) 9.5 مليون جنيه إسترليني

جاكوب مورفي (نيوكاسل) 5.2 مليون جنيه إسترليني

لوكاس فابيانسكي (وست هام) 3.9 مليون جنيه إسترليني

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