فانتازي.. انخفاض سعر ويليام ساليبا

كتب - محمد القرش:

شهد اليوم السبت انخفاض سعر لاعب أرسنال، ويليام ساليبا، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم السبت 10 مايو 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

يوان ويسا (برينتفورد) 6.8 مليون جنيه إسترليني

كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) 9.6 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

ويليام ساليبا (أرسنال) 6.5 مليون جنيه إسترليني

لوكاس دين (أستون فيلا) 4.4 مليون جنيه إسترليني

رومان ديكسون (إيفرتون) 3.9 مليون جنيه إسترليني

لويس دياز (ليفربول) 7.5 مليون جنيه إسترليني

سافينيو (مانشستر سيتي) 6.1 مليون جنيه إسترليني

داني إنجز (وست هام) 4.8 مليون جنيه إسترليني

يورجن ستراند لارسن (ولفرهامبتون) 5.3 مليون جنيه إسترليني