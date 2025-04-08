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فانتازي.. انخفاض سعر 6 لاعبين قبل الجولة 32 من الدوري الإنجليزي

09:07 م الثلاثاء 08 أبريل 2025

فانتازي

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كتب - محمد القرش:

شهد اليوم الثلاثاء انخفاض سعر 6 لاعبين، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

مورجان روجرز(أستون فيلا) 5.6 مليون جنيه إسترليني.

مارك كوكوريلا (تشيلسي) 5.4 مليون جنيه إسترليني.

لاعبون انخفضت أسعارهم

ميكيل دامسجارد (برينتفورد) 5 مليون جنيه إسترليني

كارلوس ألكاراز (إيفرتون) 4.8 مليون جنيه إسترليني

ويس بيرنز (إيبسويتش) 4.7 مليون جنيه إسترليني

كريس وود (نوتنجهام فورست) 7 مليون جنيه إسترليني

ميخائيل أنطونيو (وست هام) 5.2 مليون جنيه إسترليني

كريج داوسون (ولفرهامبتون) 4.2 مليون جنيه إسترليني

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