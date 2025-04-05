فانتازي.. ارتفاع سعر 9 لاعبين في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

شهد اليوم السبت ارتفاع سعر 9 لاعبين، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم السبت 5 أبريل 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

بوكايو ساكا (أرسنال) 10.4 مليون جنيه إسترليني

ويليام ساليبا (أرسنال) 6.4 مليون جنيه إسترليني

ميكيل ميرينو (أرسنال) 6.1 مليون جنيه إسترليني

جان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس) 7.7 مليون جنيه إسترليني

دانييل مونوز (كريستال بالاس) 5.2 مليون

جنيه إسترليني إبراهيما كوناتي (ليفربول) 5.3 مليون جنيه إسترليني

جاكوب مورفي (نيوكاسل) 5.1 مليون جنيه إسترليني

دان بيرن (نيوكاسل) 4.5 مليون جنيه إسترليني

أنتوني إلانجا (نوت فورست) 5.5 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

دانجو واتارا (بورنموث) 4.9 مليون جنيه إسترليني

جابرييل (أرسنال) 6.3 مليون جنيه إسترليني

راؤول خيمينيز (فولهام) 5.4 مليون جنيه إسترليني

هاري وينكس (ليستر سيتي) 4.3 مليون جنيه إسترليني

نصير مزراوي (مانشستر يونايتد) 4.2 مليون جنيه إسترليني

أولا آينا (نوتمنجهام فورست) 5.3 مليون جنيه إسترليني