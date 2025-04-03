فانتازي.. ارتفاع سعر نجم نيوكاسل يونايتد

كتب - محمد القرش:

شهد اليوم الخميس ارتفاع سعر لاعب نيوكاسل يونايتد، ألكسندر إيزاك، إذ تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الخميس 3 أبريل 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

ألكسندر إيزاك (نيوكاسل يونايتد) 9.5 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

فيتالي جانيلت (برينتفورد) 4.8 مليون جنيه إسترليني

فاكوندو بونانوتي (ليستر سيتي) 4.5 مليون جنيه إسترليني