فانتازي.. انخفاض سعر عمر مرموش

كتب - محمد القرش:

طرأت تحديثات جديدة على أسعار عدد من لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي اليوم الأحد، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الأحد 27 أبريل 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

رايان سيسينيون (فولهام) 4.2 مليون جنيه إسترليني،

فيرجيل فان ديك (ليفربول) 6.7 مليون جنيه إسترليني،

كيران تريبير (نيوكاسل) 5.7 مليون جنيه إسترليني،

نيكولا ميلينكوفيتش (نوتن[هام فورست) 5.2 مليون جنيه إسترليني،

موريلو (نوتن[هام فورست) 4.8 مليون جنيه إسترليني.

لاعبون انخفضت أسعارهم

جواو بيدرو (برايتون) 5.5 مليون جنيه إسترليني جان

فيليب ماتيتا (كريستال بالاس) 7.7 مليون جنيه إسترليني

عمر مرموش (مان سيتي) 7.6 مليون جنيه إسترليني

آرون وان بيساكا (وست هام) 4.4 مليون جنيه إسترليني