فانتازي.. ارتفاع سعر لاعب ليفربول

كتب - محمد القرش:

شهد اليوم السبت ارتفاع سعر لاعب ليفربول، لويس دياز، إذ تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم السبت 26 أبريل 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

يوان ويسا (برينتفورد) 6.6 مليون جنيه إسترليني

أليكس إيوبي (فولهام) 5.6 مليون جنيه إسترليني

لويس دياز (ليفربول) 7.6 مليون جنيه إسترليني

جاكوب مورفي (نيوكاسل) 5.3 مليون جنيه إسترليني

نيك بوب (نيوكاسل) 5.0 مليون جنيه إسترليني

جارود بوين (وست هام) 7.6 مليون جنيه إسترليني

ماتيوس كونيا (ولفرهامبتون) 7 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

إيثان نوانيري (أرسنال) 4.4 مليون جنيه إسترليني

ميكيل دامسجارد (برينتفورد) 4.9 مليون جنيه إسترليني