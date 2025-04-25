من هو أفضل كابتن للجولة 34 من فانتازي الدوري الإنجليزي؟.. الخبراء يجيبون

كتب - محمد القرش:

كشف خبراء الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي عن آرائهم حول من هو أفضل لاعب يمكن اختياره قائدا للفريق في الجولة 34 (BGW34) المقرر لها غدا السبت.

وقال خبير الفانتازي بن كرابتري: "سأُركز على لاعبي نيوكاسل، وعلى الأرجح ألكسندر إيزاك (9.6 مليون جنيه إسترليني). لكن جاكوب مورفي (5.2 مليون جنيه إسترليني) خيارٌ مُحتملٌ كلاعبٍ مُتألقٍ في الفريق".

وأضاف لي بونفيلد: "مع فوز واحد خلال آخر سبع مباريات بالدوري، يبدو أن تركيز توتنهام منصبّ على مشواره في الدوري الأوروبي، لذلك لا أتوقع أن يُقدّموا أداءً قويًا أمام ليفربول الذي من المتوقع أن يُقدّم أداءً قويًا في أنفيلد، حيث يسعى إلى حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز. لذا، سيكون محمد صلاح (13.8 مليون جنيه إسترليني) قائدًا لفريقي".

وواصل أوسكار: "إنها بين صلاح وإيزاك لم يُسجل صلاح أي هدف من اللعب المفتوح في تسع مباريات متتالية في جميع المسابقات، وهو أمر مُقلق، لكنني أدعم نجم ليفربول للعودة إلى مستواه في مباراة توتنهام على أرضه، لذا سأضع شارة القيادة عليه".

وأردف هاري دانييلز: "هناك خيارات ممتازة في سوق الانتقالات، مثل ماتيوس كونيا (6.9 مليون جنيه إسترليني) وإيزاك، مع ذلك، أضع شارة القيادة على عاتق صلاح، في ظل سعي ليفربول لحسم اللقب".

وأوضح أوتكارش دالميا: "من الواضح أن توتنهام يُعطي الأولوية للبطولات الأوروبية، ومن المتوقع أن يُريح فريق شمال لندن لاعبيه الأساسيين مرة أخرى قبل مباراة ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي يوم الخميس، لذلك سيكون صلاح قائدي، ربما للمرة الأخيرة هذا الموسم".

واختتمت خبيرة الفانتازي سام بونفيلد: "أنا مترددٌ حقًا، من شبه المؤكد أن ليفربول سيتوّج بطلًا للدوري الإنجليزي الممتاز، مما يزيد من جاذبية اختيار صلاح، رغم أن مستواه الأخير يُثير القلق، وأميل إلى اختيار لاعب مؤثر في الضربات الحرة، مع كون إيزاك وكونيا وكول بالمر (10.6 مليون جنيه إسترليني) خياراتٍ محتملة".