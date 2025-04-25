مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
19:00

ماميلودي صنداونز

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
21:00

أورلاندو بايرتس

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

- -
21:45

نيس

الدوري الألماني

شتوتجارت

- -
21:30

هايدنهايم

جميع المباريات

إعلان

صلاح يقود أفضل تشكيل للجولة 34 من فانتازي الدوري الإنجليزي

12:45 م الجمعة 25 أبريل 2025

فانتازي الدوري الإنجليزي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

شهدت اختيارات خبراء فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز لأفضل 11 لاعبا للجولة 34، قيادة النجم المصري محمد صلاح للتشكيل.

ويواجه محمد صلاح فريق توتنهام هوتسبير، حيث يسعى ليفربول للفوز أو التعادل من أجل التتويج بلقب الدوري الإنجليزي رقم 20 عبر التاريخ.

أفضل تشكيل للجولة 34 من فانتازي الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا (بورنموث) 4.6 مليون جنيه.

خط الدفاع: كيران تريبيير (نيوكاسل) 5.6 مليون جنيه - ريان آيت نوري (ولفرهامبتون) 5 مليون جنيه - ريان سيسينيون (فولهام) 4.1 مليون جنيه.

خط الوسط: محمد صلاح (ليفربول) 13.8 مليون جنيه - برايان مبيومو (برينتفورد) 8 مليون جنيه - لويس دياز (ليفربول) 7.5 مليون جنيه - هارفي بارنز (نيوكاسل) 6 مليون جنيه.

خط الهجوم: أليكس إيوبي (فولهام) 5.5 مليون جنيه - ماتيوس كونيا (ولفرهامبتون) 6.9 مليون جنيه.

اقرأ أيضًا:

فانتازي.. ارتفاع سعر كريس وود قبل الجولة 34 من الدوري الإنجليزي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

صلاح محمد صلاح فانتازي فانتازي الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

تطبيق التوقيت الصيفي.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصنداونز
السيسي: الدفاع عن سيناء وكل شبر من أرض الوطن من أسس أمننا القومي ولا تقبل المساومة أو التفريط