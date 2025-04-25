صلاح يقود أفضل تشكيل للجولة 34 من فانتازي الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

شهدت اختيارات خبراء فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز لأفضل 11 لاعبا للجولة 34، قيادة النجم المصري محمد صلاح للتشكيل.

ويواجه محمد صلاح فريق توتنهام هوتسبير، حيث يسعى ليفربول للفوز أو التعادل من أجل التتويج بلقب الدوري الإنجليزي رقم 20 عبر التاريخ.

أفضل تشكيل للجولة 34 من فانتازي الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا (بورنموث) 4.6 مليون جنيه.

خط الدفاع: كيران تريبيير (نيوكاسل) 5.6 مليون جنيه - ريان آيت نوري (ولفرهامبتون) 5 مليون جنيه - ريان سيسينيون (فولهام) 4.1 مليون جنيه.

خط الوسط: محمد صلاح (ليفربول) 13.8 مليون جنيه - برايان مبيومو (برينتفورد) 8 مليون جنيه - لويس دياز (ليفربول) 7.5 مليون جنيه - هارفي بارنز (نيوكاسل) 6 مليون جنيه.

خط الهجوم: أليكس إيوبي (فولهام) 5.5 مليون جنيه - ماتيوس كونيا (ولفرهامبتون) 6.9 مليون جنيه.

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