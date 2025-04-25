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فانتازي.. ارتفاع سعر كريس وود قبل الجولة 34 من الدوري الإنجليزي

11:14 ص الجمعة 25 أبريل 2025

احتفال كريس وود بهدفه في مرمى ليفربول

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كتب - محمد القرش:

طرأت تحديثات جديدة على أسعار عدد من لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي اليوم الجمعة، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الجمعة 25 أبريل 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

كريس وود (نوتنجهام فورست) 7 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

توماس سوتشيك (وست هام) 4.8 مليون جنيه إسترليني

ومن المقرر أن تبدأ منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز غدا السبت، بمباراة تشيلسي وإيفرتون.

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