ابن الأهلى يزامل فتح الله بمهمته في لبنان

كتب - نهى خورشيد

أعلن شريف أشرف نجم النادى الأهلى والزمالك الأسبق، توليه منصباً جديداً في صفوف نادي النجمة اللبناني، وذلك رفقة نجم القلعة البيضاء محمود فتح الله.

وكتب شريف أشرف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"تجربة جديدة كمدرب عام للفريق الأول لنادي النجمة اللبناني مساعداً للمدير الفني ك/ محمود فتح الله. نسأل الله التوفيق والسداد".

ويعتبر أشرف من أبناء النادي الأهلى، إذ بدأ مسيرته الكروية في أكاديمية القلعة الحمراء، وبسبب تألقه اللافت تلقي العديد من العروض الأجنبية وقتها، لينتقل بعدها إلى صفوف الغريم نادى الزمالك.

والجدير بالذكر أن نادي النجمة اللبناني أعلن تعاقده مع المدير الفني المصري محمود فتح الله لتولي القيادة الفنية للفريق الأول حتى نهاية موسم 2025-2026، إذ سبق ومثل صفوفه خلال الفترة من 2017-2018.