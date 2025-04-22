"بالأرقام".. الأهلي يوضح كيفية توزيع تذاكر مباراة صن داونز

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف سعد شلبي، المدير التنفيذي للأهلي، عن كيفية توزيع تذاكر مباراة فريقهم المقبلة أمام نظيرهم صن داونز الجنوب أفريقي.

ويستضيف فريق الأهلي مساء يوم الجمعة المقبل نظيره صن داونز الجنوب أفريقي في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.

وقال شلبي في تصريحات لقناة ناديه مساء أمس الإثنين:"هناك 52500 تذكرة للمشجعين باستاد القاهرة متاحة سيتم طرح 34 ألف تذكرة لمشجعي الدرجة الثالثة و 6400 تذكرة للدرجة الأولى و2500 تذكرة لجماهير صن دوانز وسيتم تسهيل عملية دخولهم وخروجهم من الاستاد".

وأضاف المدير التنفيذي للأهلي:"اتفقنا كذلك على الترتيبات الخاصة بتدريبات الأهلي وصن داونز، فسيكون التدريب الرئيسي للأهلي في الخامسة مساءً الخميس المقبل، أما تدريب صن داونز سيكون في السابعة مساءً، وسيكون هناك مؤتمرًا صحفيًا لكل فريق قبل التدريبات"

وأتم شلبي تصريحاته بقوله:"اتخذنا الترتيبات الخاصة بمباراة الأهلي وصنداونز مع مجلس الإدارة، كما اجتمعنا مع السلطات الأمنية لتنظيم عملية دخول الجماهير".

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